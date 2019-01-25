Администрация доменной зоны «UZ»

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Проверка домена

СТАТИСТИКА

Текущая статистика (27.02.2019)
65 843 Всего активных доменов 1224 Ожидающих активации
На начало года (65 081)
740 Прирост 3 500 Новых доменов 2 760 Удаленных доменов

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                Оглядываясь на уходящий 2018 год можно сказать, что он был плодотворным дл >>>

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НОВЫЕ ДОМЕНЫ

Дата Время Сайт Домен
27.02.19 10:01 http:// chemicalenergy.uz
27.02.19 10:01 http:// soundbox.uz
27.02.19 10:01 http:// jahongir.uz
27.02.19 10:00 http:// uztrans24.uz
27.02.19 10:00 http:// danielhill.uz
27.02.19 10:00 http:// uskunabor.uz
27.02.19 09:40 http:// babylove.uz
27.02.19 09:40 http:// goodtoys.uz
27.02.19 09:40 http:// aren.uz
27.02.19 09:39 http:// karakalpakstanarchive.uz

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