|Текущая статистика (27.02.2019)
|65 843 Всего активных доменов
|1224 Ожидающих активации
|На начало года (65 081)
|740 Прирост
|3 500 Новых доменов
|2 760 Удаленных доменов
Что нужно знать о DNS flag day 25.01.2019
В СМИ и соцсетях появились публикации о возможных проблемах, в связи с развитием сервиса доменных имен DNS. С первого февраля стартует новый протокол сервиса EDNS, и в >>>
Домен .UZ – итоги 2018 года 29.12.2018
Оглядываясь на уходящий 2018 год можно сказать, что он был плодотворным дл >>>
Количество доменов в доменной зоне .UZ достигло 65 000 20.12.2018
Сегодня, 20 декабря 2018 года, количество зарегистрированных доменов достигло 65 000. Последние 5000 приросли за полгода, так как 60 000 мы отметили в середине июня.&n >>>
|Дата
|Время
|Сайт
|Домен
|27.02.19
|10:01
|http://
|chemicalenergy.uz
|27.02.19
|10:01
|http://
|soundbox.uz
|27.02.19
|10:01
|http://
|jahongir.uz
|27.02.19
|10:00
|http://
|uztrans24.uz
|27.02.19
|10:00
|http://
|danielhill.uz
|27.02.19
|10:00
|http://
|uskunabor.uz
|27.02.19
|09:40
|http://
|babylove.uz
|27.02.19
|09:40
|http://
|goodtoys.uz
|27.02.19
|09:40
|http://
|aren.uz
|27.02.19
|09:39
|http://
|karakalpakstanarchive.uz
- +998 71 238 42 45,
+998 71 238 42 00
- Республика Узбекистан, Ташкент
ул. А. Навои, 28-Б